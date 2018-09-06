知名營地老闆 撿屍女背包客吸乳

2018-09-06

老闆是5年前退休警察

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕評價正面的露營場，主人竟趁夜摸進營帳對單身女客伸狼爪！

趁邀宴灌酒 企圖性侵

女大生小梅（化名）自助環島旅行到新竹縣知名的首嶺優號露營區過夜，被露營客評價「親切老闆」的露營場謝姓主人，見她長得清麗動人，趁邀宴之際對她灌酒，再撿屍回單人帳篷脫衣吸乳企圖性侵，事後謝男竟稱是小梅主動求歡，用上衣把他的頭罩在她的雙峰間磨蹭，還稱小梅不想繳300元營地費才誣陷他；所幸小梅保存完整受侵害證據，鑑驗出胸部留有謝男唾液，新竹檢方依乘機猥褻罪嫌將謝男起訴。

事發稱為300元遭誣

檢警調查，5年前警員退休的謝男，現為新竹縣尖石鄉首嶺優號露營區負責人，小梅因單人自助環島旅行，5月間入住營地，在營區架設單人帳篷後，因謝男相邀，小梅到謝男居住位於營區旁的屋內用餐，謝找來姪子帶下酒菜助興，小梅也找露營場認識的友人作陪，4人把酒言歡。

驗出唾液 男賴不了

當晚9點多，不勝酒力的小梅表示要先回帳篷休息，到廁所嘔吐後，謝主動攙扶小梅回她的單人帳篷，進帳後竟起色心，趁小梅神智昏沉之際，先對小梅掀衣吮吸乳房，接著企圖強脫褲子，小梅驚嚇酒醒，嚴詞喝斥，謝才離開帳篷。

男致歉：300元不收了

事後小梅提告，謝承認扶小梅回帳篷，但否認猥褻，辯稱小梅為了不想繳營地費用300元才亂講的。

乘機猥褻罪 男被起訴

謝男不知警方一接獲小梅報案，就從被害人胸部採樣，驗出唾液DNA型別與謝男相符。但謝男仍在檢方面前喊冤，改稱當時是小梅自己撲過來，用上衣罩他的頭以乳房磨蹭臉部，他拒絕小梅求歡。

檢警追查，小梅案發後即傳LINE告知友人「昨晚發生不好的事」，友人曾予安慰，還錄下謝男對她表達歉意，主動表示「不收300元清潔費用」的畫面；綜合事證後認定謝男犯案，依乘機猥褻罪起訴。