毒鴛鴦開槍被逮 驚見竹聯幫凶狠女

2018-09-05

〔記者鄭淑婷、吳仁捷、余衡／綜合報導〕新北市洪男遭槍擊案，警方追緝開槍的38歲男子潘昌宏，潘男與其28歲女友黃桂榛昨在桃園遇警攔檢，潘突然朝警開一槍，隨即被警方撲倒在地，雙方扭打時，黃女還企圖拉開警方，這對毒鴛鴦最後都被逮；警方赫然發現，美豔的黃桂榛為竹聯幫文武堂成員，堪稱幫派凶狠女角色。

警方調查，上月28日清晨6時，41歲洪姓被害人到新北市鶯歌找溫男喝酒，潘嫌等5人疑要與溫男交易毒品，雙方起口角，洪男插嘴質問潘嫌腰插的手槍是真的嗎？還笑潘嫌帶假槍嚇人，潘被盧到發火，朝洪男左大腿開1槍，洪男負傷到派出所求救。

見男友被制伏 拉警阻止

潘嫌、黃女2人昨凌晨出現在桃園市中壢區中北路一處摩鐵前，桃園市保安大隊巡邏員警發現2人看到警車即慌張離去，上前盤查，潘嫌丟下一句要請律師到場轉身就跑，還隔著手提袋對追上前的警員開槍，所幸員警未被擊中，準備開第二槍就被警方撲倒在地，雙方扭打時，黃女企圖將警方拉開，現場不斷傳出「會死人、不要」的喊叫聲，最後2人都被制伏、上銬。警方在潘身上起出改造槍枝、彈匣、9MM子彈9顆（1顆已擊發）、3包總重9.42公克的安毒及吸食器。警訊後依槍砲、毒品、妨害公務及殺人未遂等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方調查，潘嫌沒有明顯幫派背景，黃女則是竹聯幫文武堂成員，曾犯下組織犯罪、擄人、強盜等罪嫌，7年前被三重警分局查獲法辦。

新北地院查出，黃女與同夥不滿遭檢舉販毒，恐嚇被害人強取8萬8000元安家費、律師費，黃女等人事後因強盜罪被起訴。