台南破白骨案／冥紙驚現人臉 民俗專家︰謝警申冤

2018-09-05

〔記者萬于甄／台南報導〕台南玉井警分局上月23日順利破獲一起2年前的棄屍命案，死者已化為白骨，適逢農曆7月，承辦員警日前趁中元普渡時，重回案發現場燒香祭拜，撫慰亡靈，卻發生種種靈異現象，燒紙錢的火煙中、紙錢上竟浮現人臉，讓員警嘖嘖稱奇；民俗專家認為，應是亡者透過這樣的傳達方式，想感謝員警為其申冤。

員警普渡回案發現場祭拜

玉井警方日前順利偵破南化白骨命案，讓亡者得以申冤，事後，承辦員警在中元普渡時，除一般祭祀品，因死者生前疑似遭脫光衣褲，警方也替亡者準備一套衣物、化妝品等，回到現場祭拜，希望撫慰亡者，而祭拜過程中，卻出現許多靈異現象。

紙錢燃燒火焰 也有人臉

其中，在焚香化金祭拜時，紙錢燃燒的火勢中，可明顯看見疑似人臉的模樣，且祭拜的紙錢錫箔上也浮現人臉，雙眼、鼻子、嘴，模樣清楚，過程中，還有螽斯跑到線香上駐留，種種異象也讓承辦員警感到離奇；警方表示，案件偵破也給亡者一個交代。

民俗專家廖大乙認為，中元普渡多半是祭拜流浪在外的「好兄弟、好姊妹」，此時的靈氣較明顯，火勢中出現人臉，應是亡者透過這樣的傳達方式，想感謝員警為其申冤。此外，螽斯、蚱蜢等昆蟲類被認為是靈的化身，祭拜的線香上有螽斯現蹤，那應該就是亡者的化身。

線香上有螽斯現蹤

台南市南化山區一名筍農上月14日採筍時，意外挖到一顆頭骨，揭開2年前一起棄屍命案，來自彰化58歲的陳文釧，涉嫌殺害38歲柬埔寨籍同居女友王米稼後，將其遺棄在南化偏僻的山區，事隔2年終於發現屍骨，檢警上月23日依殺人罪將陳嫌移送法辦，目前仍被羈押中。