女賊偷包還回來換貨 GG了…老闆娘要罰爬玉山

2018-09-04

〔記者王俊忠／台南報導〕50多歲的吳姓婦人到賣包包與鞋子的攤位偷走一只390元的手工提包，黃姓老闆娘收攤發現，氣得po網肉搜抓賊，直說要罰女竊賊爬玉山，才願原諒她。沒想到吳婦自投羅網，竟回到攤位說要換包包，黃女認出是遭竊的提包，暗中報警，警方依竊盜罪嫌將吳婦函送檢方偵辦。

黃女控訴，吳婦7月17日到她在台南市鴨母寮市場的攤位挑商品時，說都不喜歡沒成交，她忙著招呼另名客人，吳婦卻偷走1只日系花朵紋飾手工提包，當天下午收攤時察覺包包被偷，鄰居店家提供監視錄影畫面，才知是吳婦所為。

女稱有失智症 忘了付錢否

黃女說，她上網po文，提醒攤商留意這名女竊賊，未料，吳婦8月31日拿著包包贓物回到攤位說「不喜歡這款式，能否換貨？」她一看包包正是失竊的贓物，暗中通知警方到場帶回吳婦，警方根據穿著特徵與影像比對，認定吳婦涉案。

吳婦辯稱有失智症，常有買東西忘記付款就離開的情況，已忘記當天是否付款。

老闆娘：要她體會首登苦

黃女說，包包失竊後，友人揪團去爬玉山，很難中籤的排雲山莊竟然抽中，於8月初成行，因爬玉山的過程很艱辛、耗體力很累又危險，心想要讓竊賊體會她首登玉山的切身痛苦，以此懲戒、不再做壞事，才會說要罰竊賊爬玉山，po文後得到許多網友回響。