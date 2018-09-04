恐怖海灘再奪命 婦撲海遭浪噬

2018-09-04

目擊者：過程不像意外

〔記者江志雄、張議晨、周敏鴻／綜合報導〕強颱「燕子」撲日帶來長浪，前天肆虐宜蘭縣南澳神秘海灘、南方澳內埤海灘，2小時造成7人落海、2死4失蹤1獲救慘劇，這恐怖海灘昨天繼續奪人命！63歲婦人陳秀娥昨獨自到內埤海灘，陣陣巨浪迎來，穿紅衣的她突然面向海面撲上去，被救上岸送醫不治。前天落海失蹤的新北市民魏碧慧與10歲兒子李姓男童、桃園市民劉秀芬遺體昨天陸續被找到，剩沙灘車業者何興龍失蹤，總計連兩天惡浪造成8人落海釀6死，魏女的先生看到愛妻與獨子身亡，昨不停哭喊著「為什麼！這是做夢、不是真的！」

兩天8人落海 6死1失蹤

洪姓女童前天落海獲救的內埤海灘，昨上午11點多又發生婦人陳秀娥落海死亡，陳婦住冬山鄉。目擊者稱，陳婦原在內埤海灘漫步，當時海邊掀起陣陣巨浪，她卻面向海面撲上去，趴倒跌落海中載浮載沉，因內埤海域屬於陡降型海灘，會出現波浪造成海水奔流入海的「反捲流」，海岸和沙灘落差有時高達10公尺，陳婦瞬間被捲到外海。

目擊者拍到事發經過，有人看到影帶畫面，認為婦人落海不像意外，警方已通知家屬製作筆錄，調查事發原因。

前天下午3點6分，沙灘車業者何興龍、遊客周俊男及劉秀芬夫妻等3人，在神秘海灘連人帶車被大浪捲走；5點3分，魏碧慧與兒子在神秘海灘駕沙灘車，也遭大浪吞噬。救難人員前晚發現周俊男遺體，昨再找到魏碧慧、兒子李童及劉秀芬遺體，何興龍則生死未卜。救難人員表示，何興龍、周俊男夫婦在4公里處中段落海；魏碧慧母子在北側，兩地相距2公里，可能不知有人出事，才照常搭沙灘車。

老母泣:曾勸7月別玩水

魏女是新北市亞東醫院職員，昨認屍時她先生不斷捶胸口、哭喊「什麼都沒了」。「明明叫他們別下水，為什麼不聽話？」魏女的母親痛哭說，當天下午1點多，女兒傳來戲水照片，她趕緊提醒現在是農曆7月，不要玩水，誰知道傍晚5點就傳來噩耗。

風浪大、沒保險 業者挨批

魏女的弟弟嗆沙灘車吳姓業者「風浪不佳為什麼還要去？」「2條人命你們怎麼賠？」吳男搖頭說「沒有」、「對不起」。吳姓業者坦言，魏女母子是先前就預約好行程，因行程僅3小時，所以沒有保險，會負起後續責任。而周俊男、劉秀芬夫妻住桃園，2個兒子見父母已成冰冷遺體，不斷啜泣。