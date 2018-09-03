監所管理員︰調高生活金 可減少勞役交換

2018-09-03

〔記者王定傳／新北報導〕一名監所資深管理員說，受刑人每月所需費用只留1000元確實太少，有調整必要，此舉可減少勞役交換情形，有助管理，但對被害者來說，未來恐怕更難拿到賠償。

資深管理員透露，矯正署在發函調整前，曾透過問卷詢問各監所承辦人，上面已列好「3000、2500」等金額選項，及「營養補充品、生活必需品、醫療」等欄目，管理員填寫、勾選後供矯正署參考。

他指出，受刑人不用擔心三餐、住所、水電等問題，真正每月「生活必需品」，其實與一般人無異，不外乎是沐浴及洗髮乳、肥皂、牙膏、衛生紙、洗衣粉、洗碗精等。

他認為，若受刑人沒外出就醫、藥物問題，每月開銷不太可能到3000元，但若含如水果、麵包、泡麵、飲料、零食等「營養補充品」項目，以及外出醫療、藥物等就可能「達標甚至超標」。

管理員透露，有受刑人「口袋空空」（指被追徵犯罪所得者），沒錢買東西，因此會出現幫手頭闊綽的受刑人洗衣服、洗碗，用以交換菸品、零食等「勞役交換」情形，調高生活所需費用，可減少此狀況，有助於管理。

他還指出，有心逃避賠償的受刑人除非「被逮」時被扣到現金，否則不可能帶很多錢入監所，甚至還會要家屬不要寄「太多」以免被扣，檢方追徵犯罪所得其實已經很困難，他還曾見過只追徵「4元」的情形。