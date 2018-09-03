《物價漲》 追徵受刑人所得 須留生活金每月3千

2018-09-03

〔記者王定傳／新北報導〕監獄受刑人每月生活費，到底要多少才夠用？

監所受刑人若有犯罪所得未繳，檢方會針對受刑人在監所的保管金、勞作金執行追徵，原本須留1000元生活費給受刑人，但高等法院部分合議庭認為物價連年上漲，只留1000元太嚴苛，撤銷檢方執行命令，矯正署重新評估，今年6月發函建議調整改為每月3000元，未來只要沒超過，檢方都不能追徵。

監所人員說，受刑人入監所後，會有一個保管金專戶，受刑人帶入或家屬寄來的錢都存在裡面，金額部分沒管制，而若受刑人有在所內工廠工作，會有勞作金，一個月少則200元，在熱銷商品工廠工作，多則數千至上萬元不等金額。

衛生紙等用品須自費

受刑人三餐由國家免費供應，不過衛生紙等日常用品須自費，因此受刑人仍須自備生活費，不過每天最多只能花300元，而清寒受刑人政府會補助生活費。

法界人士說，若受刑人有犯罪所得，卻沒繳回或賠償被害者，檢方會執行追徵，但依2013年矯正署函示，男性受刑人每月至少要留1000元生活所需，女性是1200元，許多受刑人為此大為不滿，認為金額太少，且保管金、勞作金不應被扣，並聲明異議。

以往，全國各法院大多認為保管金是受刑人親友捐助的捐贈財產，勞作金是工作所得，均可追徵，且受刑人的飲食、醫療等是由監所提供，留1000元夠了，大都裁定駁回。

矯正署發函 法院見解不一

但高院部分合議庭近來裁定指出，這些年來物價指數年年上漲，1000元標準過苛，不應一體適用於所有受刑人，撤銷檢方執行命令。

矯正署今年6月4日發函通知司法院、高檢署等機關，建議將男女受刑人每月生活所需費用調高為3000元。

不過矯正署發函調高後，法院見解還未一致，不同合議庭、法官見解，或因個案情形不同，仍有差異。