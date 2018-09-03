惡煞砍死酒客 隔天潛逃機場被捕

2018-09-03

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市五條通「W」卡拉OK店股東鍾祥振，疑經營方式與其他股東意見不合起糾紛，與店家不相干的酒客林彥廷誤認找碴，拿冰桶作勢回擊。鍾不滿，打電話找兒子撂人，眾人拿刀械對林猛砍致其身亡；警方昨策動鍾姓父子到案，並在機場攔截企圖潛逃出境的犯嫌周祐興、郭宇棟，將4嫌依殺人罪嫌送辦。

警方調查，前晚9點多，20歲男子林彥廷與友人聚餐後，到林森北路52巷內「W」卡拉OK店續攤。不久該店股東鍾祥振帶著酒意來到店內，對其他股東嗆「誰找我來，三小啦！」林以為鍾來找碴，拿桌上冰桶作勢回擊，兩人互嗆，店內人員勸架，鍾才離去。

鍾之後打電話撂人，他23歲兒子鍾博恩率周祐興、郭宇棟等7人趕來，戴口罩拿刀械對著林猛打猛砍，逞凶後離去。

2主嫌到案 另6嫌被捕

林血流如注，經送醫急救仍回天乏術；警方檢視傷勢，發現他肢體多處遭砍，其中左側頸動脈遭砍斷，右手肘傷勢深可見骨，恐因大量失血喪命。

警方昨清晨策動鍾姓父子到案，而周、郭打算搭乘昨早7點多班機前往香港，通報航警局等單位攔截，在桃園機場逮捕兩人。

警方說，該店近來生意清淡，因此以「分桌」方式讓股東認領投資，鍾疑因不滿分桌配股利益不均才去嗆聲。警方已將到案的鍾等4嫌依殺人罪嫌送辦，並持續緝捕另4嫌。