約會頻接女子簡訊 遭前女友刺重傷

2018-09-03

〔記者蔡清華／高雄報導〕45歲楊男與47歲鄭姓前女友在西子灣聊天，楊男的手機不時有女子傳來的訊息，造成鄭女不悅雙方起爭執，楊男先行離去，鄭女昨凌晨1時30分許跑到楊男住處談判時，又有女子傳訊息給他，鄭女突持水果刀刺他，楊男滿身是血逃出並大喊「快救我！」楊男左胸下方、左手肘關節處有3處刀傷，大量失血仍在加護病房觀察，警方昨逮捕鄭女，依殺人未遂罪嫌將其移送法辦。

男全身是血 喊快救我

據了解，楊男與鄭女交往十個月，雙方已分手一年多，鄭女目前仍接受精神治療。

鄭女供稱，與楊男相約共進晚餐，兩人先在高雄西子灣某處聊天，楊男手機持續有其他女子傳來訊息，她很不高興發生爭吵，楊自己搭乘計程車離去，她憤而打電話質問楊「我大老遠從楠梓開車去見你卻被丟下不管」，楊後來請她到他高雄市鳳山區文德路住處，要補貼她油錢。

鄭女稱，他到楊男住處時，拿著車上水果刀下車以便防身，兩人談判時，又持續有其他女子傳訊息給楊，雙方再起衝突，鄭女表示，原本只是拿刀作勢自殘嚇唬楊男，不料，楊男一見到水果刀，即上前拉扯，因而造成楊男受傷。

醋女傷人 還刺破輪胎

警方說，鄭女要離去時，還氣不過，再用刀刺破楊男車輛輪胎。楊男仍在醫院救治，無法製作筆錄，鄭女說詞待釐清。

目擊者指出，楊男呼救時，身旁還跟著一名女子在路上拉扯，似摸著他的口袋要錢，之後獨自開車離開，放下全身是血的楊男向警衛求救。

警方發現，現場騎樓有大片血跡，停在路旁被害人的銀色轎車，四輪皆遭刺破，巷道沿路留有血腳印，令人怵目驚心。