女童落海 勇男捨命救人

2018-09-03

〔記者張議晨／宜蘭報導〕昨天宜蘭海邊連續發生3起落海溺水意外，在宜蘭某知名鐵板燒餐廳擔任外場主管的32歲陽光型男吳東樺，昨休假帶朱姓女友到有情人灣之稱的南方澳內埤海灘遊玩，吳男目睹一旁的8歲洪姓女童遭大浪捲走，奮不顧身下海救人，事後女童被浪打上岸，僅受輕傷，吳男卻不敵巨浪，被救起時已無呼吸心跳，送醫急救不治。

女童被浪打上岸 輕傷

家住宜蘭的洪姓女童昨午和父母、弟弟到內埤海灘遊玩，女童的爸爸才剛去停車，洪小妹就和其他朋友一溜煙往海邊跑，下午海邊風浪大，洪小妹沒多久就被大浪捲入海中。

一旁的吳東樺見狀，沒顧慮到自己沒穿著救生裝備，二話不說就直衝入海中救人，事後洪小妹被浪打上岸，熱心的吳男卻不敵巨浪，在大浪中載浮載沉，吳男的女友在岸邊焦急守候，落海30分鐘後被搜救人員救起，但吳男上岸時已無呼吸心跳，送醫仍不治。

吳男的女友事後心有餘悸，在醫院頻頻顫抖，對意外經過不發一語；據了解，吳男在知名鐵板燒餐廳擔任外場主管，在同事眼中是熱心助人的「好好先生」，同事聽聞吳男噩耗，趕赴醫院見他最後一面。

「他是一個好人！」吳男的同事說，他們認識十多年，吳男從大二起就在餐廳工作，一路從外場服務員當到主管，是非常認真、努力的好人。

吳男的同事啜泣說，吳男昨天正好休假，和朱姓女友到海邊遊玩，沒想到熱心的他下海救人反被大浪捲走。

至於洪小妹，昨送醫時僅受輕傷，但臉上仍看得見恐懼，洪小妹家屬事後將她轉至其他醫院治療。