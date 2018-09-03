山友扭傷 2人撐傘過夜 婦獨自求救錯報 友喪命

2018-09-03

〔記者余衡／新北報導〕66歲婦人陳潤秀與友人高細娟相約登海拔1500多公尺的新北市卡保山，卻在山中過夜，陳途中扭傷腳踝不良於行受困深山，高婦陪伴一晚後決定下山求救，礙於山路不熟又耽擱一晚，好不容易下山後卻因過度慌張、報錯路線導致警消人員未能迅速定位，經過長達12天搜救，昨尋獲陳婦時已告回天乏術；陳婦的家屬認為山難意外疑點重重，懷疑恐涉人為。

陳婦家屬質疑人為疏失

據了解，家住新北市淡水區的陳婦與家住新北市三峽區的高婦，兩人年輕時是電腦公司同事，退休後雙方經常相約踏青，兩人上月18日下午以三峽雲森瀑布做為起點，攀爬三峽、烏來交界的卡保山，並於山區過夜一晚後19日返程，不料下山途中陳婦不慎扭傷腳踝。

陳婦受傷後不良於行，加上兩人的手機都已沒電，高婦為看顧陳婦兩人僅能緩慢移動，食物、衣物皆不足的她們被迫滯留海拔近1500公尺的熊空山區，入夜後則撐傘搭在枝幹中充當帳篷刻難度過兩晚。21日當天，高婦見兩人精神漸差，決定獨自下山求助，但告別陳婦後路況不熟的她又在山上耽擱一晚。

22日上午高婦總算回到登山口，她走到熊空公車站向附近民宅借電話報案，新北市消防局獲報後連日派出警、義消共計447人次，冒著連日大雨踏遍附近山區所有步道，家屬也在臉書上張貼協尋訊息，昨天中午在距離鐘聲山莊約2小時路程的山溝中發現一具女性遺體，傍晚經家屬辨識其裙子與雨傘，幾可確認就是陳婦，但因該處偏遠、且高度落差約30公尺，將於今早再入山搬運。

家屬得知陳婦死訊後悲慟質疑，兩人路況不熟為何執意前往？且輕裝登山如何在山區過夜？更對高婦拋下受傷的陳婦及報錯路線耽誤搜救相當不滿，懷疑本案恐涉人為。

警方初步表示，由於高婦並非專業登山嚮導，且其本意是為下山求援，因此應無刑法危險共同體及遺棄致死問題，陳婦死因究竟是否涉及人為，仍待擇日相驗遺體才能確定。