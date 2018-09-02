幫女兒收行李 親家告非法入侵

2018-09-02

到女婿家拿日常用品

〔記者王捷／台南報導〕楊姓女子與謝姓丈夫不合，楊女上個月帶著女兒搬離夫家回娘家，並打算打離婚官司。上月間楊母體諒楊女遭家暴受傷，無法搬重物，自己到女婿家替女兒搬走外孫女的日常用品，楊母抵達後站在玄關表明來意，沒想到事後被親家提告「無故侵入住宅」；楊女與丈夫的婚姻還沒解決，兩親家的關係就先決裂。

指親家同意開的門

警方找來兩造了解時，楊母說，女兒原本就住在夫家，她不過是為了取回女兒物品，且抵達後站在玄關表明來意，獲得親家同意。親家則指稱，雖然有開門，但不同意楊母進入房間，楊母是硬闖收拾媳婦行李，才會提告。

女兒遭家暴 攜女離家

30多歲楊女5年前與丈夫結婚，她表示，婚後飽受家暴，每天過得很委屈，原本夫妻就打算離婚；上個月又因為孩子的教育問題，與丈夫大吵一架，加上她被丈夫修理，因此帶著女兒離開夫家。返回娘家後丈夫很不滿，曾嗆「出去就別再回來」。

楊母見女兒帶傷回來，十分不捨，因女兒離開太突然，女兒與外孫女的日常用品還放在夫家，她怕女兒與夫家又衝突，加上擔心女兒身上有傷，因此自己去女婿家，幫女兒和外孫女拿東西。

楊母向警方供稱，當時親家見她獨自前來，打開大門讓她進入玄關，但她提出要拿女兒與外孫女用品時，親家就翻臉了，認為她女兒私自帶走外孫女「有法律上的問題」。

警方調查時，兩造各說各話，警方詢後依「無故侵入他人住宅罪」將案件函送檢方偵辦釐清。