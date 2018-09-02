名導妻舅被控 晃點冒雨打掃單親媽

2018-09-02

〔記者黃建華、吳政峰／綜合報導〕一名做居家清潔的劉姓單親媽控訴，上週高雄豪雨期間，她應一名豪宅住戶要求前往清掃，她冒雨前往沒人應門，苦等3個小時，屋主才來電說「沒錢清掃」、「就是欺負你」；劉女又氣又傷心地說，她只是個為了撫養兒子，辛苦靠雙手過日的單親媽媽，「為什麼要這樣欺負糟蹋我？」法界人士說，若劉婦所言屬實，可循民事途徑向屋主求償。

名導妻舅：非故意

劉女昨在臉書「爆料公社」PO文，並表示要報警提告，文章一出，引發網友高度同情及對豪宅住戶的憤怒，有網友肉搜該住戶是名導蔡岳勳的于姓妻舅。于男隨後接受媒體訪問，表示他確是蔡的妻舅，平時也在蔡的團隊幫忙，但強調「整件事是誤會一場」。于說，沒有故意要欺負人，當天劉女透過管理員按電鈴，他是真的沒聽到，不是故意放劉女鴿子，對於劉女要求400元車資，當天他身上和家裡真的剛好沒有400元。

清潔婦苦等3小時

劉女指控，上月28日接到高市鼓山一路某豪宅住戶來電，要求隔日到府清掃。因正值暴雨期間，她回說「雨勢大出門不便」，但最後耐不住對方請託，隔日一早冒雨搭車前往，未料9時30分抵達，對方電話不接，管理員按對講機也無回應，等到中午12時30分再度傳訊，對方才回撥。

劉女跟對方說：「等到現在你都故意不接，我也不想做你生意了，請你把400多元車費給我就好。」對方竟回「沒錢」，她傻眼問：「你沒錢，你還叫我來打掃，你是擺明了欺負我嗎？」對方答：「對啦，就是欺負你啦，有種就去告啊，我等著你！」隨即掛斷電話。

要求400元車資被拒

劉女PO文說，被這些有錢人欺負糟蹋，「現在半夜了，哄睡兒子後，我睡不著，我真的覺得好委屈，我窮就該死嗎？我不偷不搶靠著雙手養兒子，為何要忍受有錢人這樣對待」。

于男所住豪宅大樓的轄區警方鼓山派出所所長陳武郎表示，尚未接獲劉女報案，該棟豪宅大樓大約有一百戶，若劉女指控屬實，似屬交易契約糾紛，但若她提出刑事告訴，警方會以詐欺罪受理。