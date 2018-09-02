跑2公里求援／學童偷騎機車墜溝 救不回麻吉

2018-09-02

偷騎媽媽的機車夜遊

〔記者林嘉東／新北報導〕小學生偷騎媽媽的機車，釀出人命！林姓小六生昨凌晨騎母親機車載13歲吳姓鄰居夜遊，疑車速過快撞進水溝裡，吳少被機車壓在水溝底下，林童嚇得急奔2公里才找到超商求救，可惜未戴安全帽的吳少被機車壓在溝底過久，傷重不治，吳姓少年的母親聞訊趕來哭斷腸，直說：「怎麼會發生這種事！」

兒傷重不治 母哭斷腸

警方調查，就讀國小六年級的12歲林童，與就讀新北市雙溪高中附設國中部一年級的吳姓少年，是鄰居，兩人還是從小一起長大的「哥兒們」。

麻吉被機車壓在溝底

前晚11時許，林趁媽媽入睡後，偷偷拿走媽媽的機車鑰匙，騎著家裡機車去載吳，兩人到處兜風，但昨凌晨近1時騎到雙溪區梅竹蹊茶花莊時摔車，兩人都跌進路旁水溝。林有戴安全帽，僅受皮肉傷，後座的吳少未戴安全帽，整個人被機車後輪壓住，躺在50公分深的溝底。

由於茶花莊位處偏遠，附近無住家，沒帶手機的林童，跑了近2公里路程才找到最近的7-11便利超商，向在店內上班的堂姊求助，堂姊趕緊打119，救護人員趕抵時，吳少已無心跳呼吸，送醫不治。

兩家老鄰居 情何以堪

林童供稱，是吳少要他把媽媽的機車騎出來兜風，因為只有一頂安全帽，所以吳沒有戴，他當時騎太快，才會「犁田」摔進水溝。警方說，事故地點無路燈，水溝未加蓋，加上路窄，研判林童騎車時未注意而發生意外。

檢察官劉彥君相驗發現吳的胸部有多處壓、挫傷，因呼吸性休克致死；吳母一度質疑是否有延誤就醫的問題，因林、吳兩家是老鄰居，吳母還在考慮是否對林童提出告訴。

林童未領有駕照騎機車，依道路交通管理處罰條例可處6000至1萬2000元罰鍰，肇事致人於死則面臨過失致死刑責，因林童未成年，監護人要負起監督不周責任。