吸毒好慘／男淪無牙「咕嚕」 女成「北港香爐」

2018-09-01

男身高170 體重不到40

〔記者王捷／台南報導〕謝姓男子吸毒吸到牙齒掉光、不能進食，身高近170公分的他，成了體重不到40公斤的骷髏人，與他同居的吸毒女友同樣令人不可思議；據了解，她所生的2個孩子都是「父不詳」，她在毒品圈成了有如「北港香爐」的糖果妹。

台南警方執行安居專案，獲報謝男及其女友疑以販毒為生，持搜索票前往他們的租屋處搜索，在滿是蟑螂、老鼠的環境下抄出安非他命殘渣、電子磅秤等物，且2人驗尿都有毒品反應，全案朝販毒罪偵辦。

女生2子父不詳 皆送養

警方指出，31歲謝男有毒品前科，他承認吸毒10年，還因為「重癮」之故，吸到整口牙掉光，大約3個月前，他因為吸食安毒與葉女認識，兩人交往後同居，常常一睡醒就吸毒，餓了就灌牛奶果腹，吸茫了就倒在床上睡覺。

又懷第3胎 搞不清誰的

26歲的葉女向警方供稱，她曾懷孕過2次，因為「喜歡小孩」都有將孩子生下來，但她不曉得生父是誰，孩子都送到寄養家庭。警方搜索時，葉女自稱又已懷胎3個月，但女警看到葉女隆起的腹部像懷胎5、6個月，認為肚子裡的孩子恐怕不只3個月，不過葉女看了一下在旁的男友不講話，警方感覺到連謝男可能也不完全清楚孩子是誰的，問說「肚子裡的孩子到底是誰的？」謝男想了想才說，可能是他的。

警方發現屋內堆滿雜物，不時有老鼠與蟑螂竄出，勸葉女「自己都顧不好，不要危害下一代」，但葉女堅持要生下孩子，警方不排除葉女想用懷孕和生產當作免關金牌。