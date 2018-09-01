下一波會是誰╱剩42死囚 3殺童魔剉咧等

2018-09-01

〔記者吳政峰／台北報導〕死囚李宏基昨槍決伏法，目前仍有42名判死確定但尚未伏法的囚犯，得知法務部未否認可能執行第二波槍決，有人神情平靜、有人如坐針氈。

42位確定死囚共犯下39案，殺害1名被害人的有22人、2名被害人的有14人、3名被害人的有4人、5名被害人的有2人，其中被關押最久的邱和順被控犯下陸正案及女保險員強盜分屍案，至今已30年；民間團體認為可能是冤案，仍在奔走營救。

以昨遭槍決的李宏基來看，法務部長蔡清祥重視的是被害人「幼童」身分，依此脈絡研判，42名死囚中有4人犯下殘殺幼童案，其中3人有可能是下一波槍決對象。

男子劉華崑2003年間，不滿販賣線上寶物給網咖老闆娘陳美莉只獲利3000元，殺害陳女及其6歲兒子，2005年判死確定；男子鄭文通失業多年，不滿被妻子莊瑞美辱罵，2003年強灌妻兒藥物，持刀殺害妻及5歲兒子，2006年判死確定；男子郭旗山誤會村長邱敏雄夫婦要收回住處，2010年縱火燒死邱妻及邱的一對未成年孫子女，2011年判死確定。

以上3人有可能成為下一波「目標」。至於被控犯下男童陸正命案的邱和順，因爭議大，機率較低。

挑選死囚 有4種排除狀況

法務部表示，挑選死囚時，必須先排除有「非常上訴」、「再審」、「釋憲」、「心神喪失」等四種狀況的死囚，交由「死刑執行審議小組」審核，小組選出名單後，再由部長「圈選」。一名執行檢察官表示，圈選依據多會依被害人身分（老弱婦孺）、被害人多寡、手段兇殘程度、社會恐慌度等綜合考量。