李宏基原本逃死 嗆「不死不休」斷生機

2018-09-01

法院認定無教化可能

〔記者黃欣柏／台北報導〕李宏基早在2012年就曾預謀殺害女兒，為此蹲了11個月苦窯，但仍無悔意，出獄不到1年就又犯下殺妻害女惡行，一審時原本逃過一死，但他竟在法院審理時揚言對前妻家人不利，甚至說出「不死不休」駭人的四字真言，結果被法院認定無教化可能判死定讞，成為罕見的活變死案例。

罕見活變死案例

李宏基長年家暴，2012年間李妻陳芯驊向法院聲請核發保護令，此舉讓李懷疑妻子外遇，同年8月擄走2個女兒並留下遺書，打算攜女同歸於盡，所幸警方及時阻止，法院依妨害自由及預備殺人等罪將李判刑11個月。

李宏基服刑期間得知陳芯驊打贏離婚官司，更是怒火中燒，2013年7月出監後，開始策劃報復，2014年4月間從桃園南下高雄，趁陳女開車載女兒到幼兒園時，強行把年僅6歲的大女兒抱走，陳女見狀上前攔阻，慘遭李持預藏刀械狂刺前胸、心臟多刀致死。

李宏基刺殺陳女後，又讓女兒服食安眠藥，再點燃車上木炭，但最終李宏基撿回一命，女兒則於2個月後宣告不治。

一審時，高雄地院認為李宏基有教化可能，殺妻、殺女兩案分別判15年及無期徒刑，不料李在高雄高分院二審期間，居然揚言假釋後要報復前妻家人，甚至以「不死不休」形容決心，窮凶惡極言行被合議庭認定已無教化可能，改判無期徒刑及死刑。最高法院於2016年12月28日駁回上訴定讞。