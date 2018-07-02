長照悲劇！兄悶死腦麻妹再自殺

2018-07-02

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕2個多月前失業的新竹縣姜男，不堪長期照顧腦麻妹妹，昨趁父母外出，將妹妹悶死後自殺，死前還用手機設定延後90分鐘傳送簡訊給在外地的姊姊「我已經帶妹妹離開了！」警方破門而入發現2人遺體。

預發簡訊給姊 警趕到破門已太遲

警方表示，39歲姜男的38歲妹妹，因腦性麻痺、軟骨症長年臥床，他覺得全家人照顧她太累了，且2個多月前失業心情不佳，昨上午趁父母出遊，將妹妹用濕毛巾悶死，自己再自殺。

警方說，姜男姊姊昨下午1點多接獲弟弟的簡訊，內容稱「收到這簡訊，我已經帶妹妹離開了，不用急著叫救護車，已經來不及了」。

姊姊緊急聯繫在竹東鎮的嬸嬸趕過去看，嬸嬸報警一同破門而入，發現2人躺在三樓地板上，已無生命跡象。

姜男遺書提到「對不起爸爸媽媽，讓你們心痛、辛苦了，也請你們以後幫忙照顧我的貓」，內容提到他因失業導致經濟狀況不理想。

鄰居透露，姜男和父母、妹妹同住，爸媽各有工作，加上他先前也在上班，家中經濟不成問題，沒有向政府申請任何補助，也不是社政單位列管的高風險家庭，只是3人要長期照顧腦性麻痺，有輕度智障、軟骨症的姜家小妹，實在辛苦。

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  • 新竹縣竹東鎮醫間民宅傳出哥哥不堪壓力悶死腦麻妹妹後自殺的悲劇。（記者蔡孟尚翻攝）

    新竹縣竹東鎮醫間民宅傳出哥哥不堪壓力悶死腦麻妹妹後自殺的悲劇。（記者蔡孟尚翻攝）

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