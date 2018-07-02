長照悲劇！兄悶死腦麻妹再自殺

2018-07-02

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕2個多月前失業的新竹縣姜男，不堪長期照顧腦麻妹妹，昨趁父母外出，將妹妹悶死後自殺，死前還用手機設定延後90分鐘傳送簡訊給在外地的姊姊「我已經帶妹妹離開了！」警方破門而入發現2人遺體。

預發簡訊給姊 警趕到破門已太遲

警方表示，39歲姜男的38歲妹妹，因腦性麻痺、軟骨症長年臥床，他覺得全家人照顧她太累了，且2個多月前失業心情不佳，昨上午趁父母出遊，將妹妹用濕毛巾悶死，自己再自殺。

警方說，姜男姊姊昨下午1點多接獲弟弟的簡訊，內容稱「收到這簡訊，我已經帶妹妹離開了，不用急著叫救護車，已經來不及了」。

姊姊緊急聯繫在竹東鎮的嬸嬸趕過去看，嬸嬸報警一同破門而入，發現2人躺在三樓地板上，已無生命跡象。

姜男遺書提到「對不起爸爸媽媽，讓你們心痛、辛苦了，也請你們以後幫忙照顧我的貓」，內容提到他因失業導致經濟狀況不理想。

鄰居透露，姜男和父母、妹妹同住，爸媽各有工作，加上他先前也在上班，家中經濟不成問題，沒有向政府申請任何補助，也不是社政單位列管的高風險家庭，只是3人要長期照顧腦性麻痺，有輕度智障、軟骨症的姜家小妹，實在辛苦。

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