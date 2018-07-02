「鹿鼎記」陳近南 傳為洪門始祖

2018-07-02

〔記者萬于甄／台南報導〕洪門山頭、分堂遍布全台，目前以「北南華山，南五聖山」最具規模，在台以財團法人國際洪門中華民國總會為名，登記為一般民間團體，而金庸小說「鹿鼎記」中的天地會總舵主陳近南，據傳就是洪門的始祖。

洪門五聖山目前以李存果為山主，旗下有5個總堂，分別為智松總堂、仁文總堂、義衡總堂、禮德總堂及信廉總堂，每當有新分堂開堂或新成員加入時，就會舉行新貴人斬香大典，由身穿執事服的人員高喊口號，配合洪門獨特的手勢，凸顯洪門的精神，歡迎新成員加入。