「敬酒」不吃吃罰酒 洪門師兄弟互毆

2018-07-02

五聖山斬香大典 上演大亂鬥

〔記者萬于甄／永康報導〕洪門五聖山前晚在台南舉行斬香大典，餐敘中山頭大老逐桌敬酒，其中61歲王男與62歲陳男20多年前就有債務糾紛，當王男上前向陳男敬酒，陳男卻喊了一聲「滾！」王男怒稱「江湖事江湖了，我跟你請安，你叫我滾」，隨即朝陳男臉上潑酒，雙方爆發兩波衝突，警方控制場面，將兩人帶回警局，陳男對王男提告傷害，王男則說暫時保留告訴權。

2六旬男 有20餘年債務宿怨

洪門五聖山6月30日在台南永康某餐廳舉辦斬香大典，席開70、80桌，會中山頭大老也逐桌敬酒，聯繫兄弟情誼。孰料，另一派王姓山主向陳姓堂主敬酒請安時，陳男卻喊「滾！」王男氣憤回說「江湖事江湖了，我跟你請安，你叫我滾」，隨即朝陳男臉上潑酒，雙方爆發衝突。

敬酒遭嗆「滾」 怒潑酒打架

餐敘後，兩人在大門口狹路相逢，一言不合互毆，一旁的師兄弟見狀趕緊上前調解、勸架，場面火爆，過程被民眾拍下上傳至臉書社團，警方獲報到場，將陳、王兩人帶回警分局。

警方調查，陳、王兩人20多年前就有債務糾紛，每次碰面都會發生口角。陳男供稱遭多人圍毆，但現場一陣混亂，只知道王男疑有動手，陳男堅持提告傷害，王男則表示保留法律告訴權，警方目前依傷害罪偵辦。

據了解，洪門五聖山在台灣有不少分堂，以講仁義、行忠義的精神著稱，洪門內規嚴禁兄弟鬩牆之情事，陳、王兩人卻因敬酒起口角衝突。