「和老婆很久沒做」色男襲胸女大生

2018-07-02

〔記者楊國文／台北報導〕北市許姓機車行老闆趁友人女大生小如（化名）獨自到機車行聊天不注意之際，突然伸手到她衣服內摸胸，小如受驚嚇推開許男的手欲離開，許男竟厚臉皮想拉她進密閉小房間，並興奮對她說「和老婆很久沒做了」，小如不甘受辱提告；刑事部分，因許男表達悔意，法官判20天拘役確定，但小如仍不原諒許男而求償，高院判許賠13萬定讞。

機車行老闆 判拘20天、賠13萬

判決指出，許男和小如是朋友關係，但他覬覦小如美色已久，前年4月20日晚上9時，小如到許男經營的士林區機車行聊天，獨自坐在沙發上。

許男認為有機可乘，起色心，不動聲色坐在小如身旁，並伸手搭肩，摟她的腰。小如發覺許男舉動不尋常，挪動位置，許男跟著移動身子靠過去，並趁她來不及反應時，將手伸進小如衣服內撫摸她的胸部。

小如受到驚嚇，推開許男欲離開，但他強拉她的手不讓她走，還在她身邊輕聲說「櫃子擋著不會有人看到」，即使力欲拉她進入一旁密閉的小房間，還語帶興奮對她說「（我）和老婆很久沒做了」。小如用盡力氣脫困後，對許男提告，並求償115萬元。

許男起初否認摸胸等犯行，辯稱「不小心碰到」，直到一審審理時，改口向小如道歉、賠罪，並主動拿10萬元給她，希望獲得她原諒，請求法官輕判，但小如仍不願和解。法官認為他有悔意，輕判20天拘役，可易科罰金2萬元確定。

民事部分，高院審理認為，許男不顧小如是朋友關係，對她性騷擾，並進一步性暗示，造成她身心痛苦，判許男應賠償13萬元確定。