花心醫劈2女 準醫師娘祭跳票報復

2018-07-02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕準醫師娘的復仇！

借170萬助開業 卻換來偷腥

許女借170萬元給陳姓醫師男友在新竹開業，條件是不准花心，許女不滿陳男拿到錢後，竟背著她連續劈腿另兩女，妒火中燒展開報復，她先塗改陳男借款抵押支票發票日期，提前去銀行兌現，讓花心醫師跳票，接著在診所臉書猛轟「這是一間充滿謊言的診所！」新竹地檢署日前依變造有價證券罪嫌起訴許女。

檢方調查，陳姓醫師自行開設診所，向許姓女友借款170萬元，陳男2016年7月間簽發支票給許女供做擔保，並約定去年9月償還借款。

塗改支票開立日期 女遭起訴

許女卻發現陳男資金到手後，火速傳出左擁右抱小三小四的緋聞，一時妒火中燒，將支票開立日期塗改變更為2016年9月，且以不詳方式取得陳男印章後，盜蓋在支票上，然後向銀行兌現，陳男存款不足，支票遭退票，陳男才知被許女擺了一道。

許女怒氣未消，2016年12月又在陳男診所臉書動態頁面，發表「這是一間充滿謊言的診所」，供不特定人上網點閱瀏覽，再被陳男控告公然侮辱、加重誹謗等罪。

許女辯稱，與陳男交往期間，陳男保證不會有第三者出現，哪知後來竟接連出現「小三」、「小四」，小三甚至辱罵毆打她，她認為遭陳男詐騙，於案發期間得知診所管制藥品遭竊，陳男一下說是診所藥師偷的，一下說是助理「小四」偷的，又說是自己吃掉的，說詞反覆，她覺得診所內充滿謊言，乃在臉書上發表這些留言，她說的事都有憑據。

轟診所「充滿謊言」免訴

檢方調查，陳男確曾傳送LINE訊息給許女，告知診所管制藥品疑似遭竊、簿冊疑似遭竄改、員工疑似內鬼等情事，並曾提及自己亦有擅自服用該管制藥品等，加上診所管制藥品失竊與否、有無遭濫用，本屬與公益有關之事務，許女留言並非全然無據，且係針對可受公評之事發表評論，並未違反「實質惡意原則」與「合理評論原則」，因此這部分不起訴；但竄改支票日期及盜蓋印章部分，檢方依變造有價證券罪嫌起訴許女。