司法話題》濫訴魔人訟案 佔新案3成

2018-07-02

〔記者楊國文、黃捷、吳政峰／台北報導〕部分民眾的長期濫訴，不但讓無辜當事人備受訟累，也讓各地檢署、地方法院苦不堪言，尤其有些「濫訴魔人」經常以詐欺、侵占、背信或重利等罪名興訟，藉此「以刑逼民」，一人提告數百件者不在少數，讓這些案由幾乎佔了全國各地檢署新收案件的3成以上，基層司法官疲於奔命，徒然浪費有限的司法資源。

說起「濫訴魔人」，不少北部司法官第一個想到的都是一名住在台北市的江姓民眾，他因不滿某案件判決，接連控告多名檢察官、法官及警察瀆職，一共告了約500案。

這名「濫訴魔人」最後甚至把法院所有法官都告了一輪，造成法官依法迴避後，無人可以承審的情形，雖然江已於日前過世，但官司至今還沒清完。

教授告188件 僅1件獲賠5千

一名身兼社區管委會主委的邱姓大學教授，則常因管委會事務對人興訟，2014年起陸續提告多達188件刑事訴訟，案由包括偽造文書、詐欺、毀損及妨害名譽等，就連對證人的證詞不滿意，也要告對方偽證罪，但最後有187件不起訴，僅1件獲賠5000元，檢察官、法官只要看到他的名字，都不禁苦笑說：「又是他！」

另外，台北市還有一名鄭姓老翁，退休後頻頻為了卡債與房屋貸款問題和銀行打官司，並向內政部、營建署、最高法院、台北地檢署等數十個機關聲請訴訟救助，粗估他一人提起的官司就有數百件之多，雖然絕大多數案件被判敗訴確定，他仍一再聲請再審，成為另類的法院常客。