司法話題》正方認節省司法資源 反方憂影響訴訟權

2018-07-02

〔記者楊國文／台北報導〕為解決濫訴問題，法務部擬於8月底試行「立案審查中心」，並初步規劃濫訴者須負擔訴訟費用的「有償制」，法界對此看法兩極，持正論者認為，應可有效過濾掉濫訴案件，持反論者則擔心，此舉恐對民眾訴訟權造成影響。

高院法官林孟皇指出，地檢署設立「立案審查中心」，由專人過濾濫訴案件，應可有效節省訴訟資源，讓檢方將資源集中在重大案件上；至於讓濫訴者支付訴訟費用，以過去「行政訴訟法」將交通案件聲請異議改為「有償制」來看，確實抑制了許多不當案件進入法院，也非壞事。

濫訴者興訟前 應經法院許可或繳保證金

林孟皇也建議，抑制濫訴可採多元手段，除了目前正在研議的方式，未來也可以考慮引進英美法系的「起訴許可先行命令制」，規範濫訴民眾打官司前，必須先經過法院許可。

高院法官邱忠義則指出，檢察官偵查的案件中，約有4成是詐欺、侵占、背信、偽造文書等「假性財產犯罪案件」，為防止濫訴，建議修法讓民眾提起這類有「以刑逼民」疑慮的案件前，須先繳納保證金，若案子最後獲不起訴、緩起訴或簽結，則保證金予以沒收，但對無資力者應有救助機制。

台北地檢署檢察官林達指出，「立案審查中心」處理濫訴的政策大方向可行，不過因各地檢署資源、人力情形有異，宜採因地制宜做法；至於「有償制」的規劃，他則主張仿照德國訴訟制度採「微罪轉自訴」做法，如妨害名譽、過失傷害等與公益無關的微罪案，由當事人向法院提起自訴，不致浪費司法資源。

司改會執行長陳雨凡表示，不反對試辦立案審查中心，但如何認定濫訴應審慎考量，至於「有償制」可能排擠弱勢者的訴訟權，法務部應有完整配套機制。

律師張立業則直言反對設立「立案審查中心」，他認為，由檢察官來認定濫訴，恐有「球員兼裁判」之虞，根本解決之道應是增加檢察官的人力；至於改為「有償制」，張則認為可「勉強同意」，但此舉可能與憲法保障訴訟權意旨相牴觸，規劃上務必要謹慎。