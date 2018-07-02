巨陞董座夫妻解剖 確定生前墜谷

2018-07-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕巨陞公司董事長陳宏育與妻子范錦美在花蓮中橫的墜崖死亡案，花蓮檢方昨早會同法醫解剖遺體，確定夫妻2人均為「生前墜谷」，死者身上傷勢亦與墜谷現場狀況相符，將檢體送往法醫研究所進一步檢驗。

檢方表示，傳喚2人子女後，初步排除有外力介入，將朝失足墜崖方向偵辦，但現場護欄及路面草叢尚未發現滑落跡證，2人手機也未尋獲，是否因靠近護欄自拍失足墜崖雙亡，仍有待科學證據及跡證還原真相；若能尋獲關鍵手機，才有機會釐清案情。

檢察官林敬展昨會同法醫研究所法醫病理組長蕭開平解剖遺體，雖確定「生前墜谷」，但還要化驗最後食物是否有毒物或藥物反應，目前已將檢體送驗，將配合解剖報告釐清死因。

花蓮地檢署主任檢察官王怡仁表示，從死者傷口外觀、傷口顯露顏色及遺體的膚色狀況等，判斷2人是生前墜谷所造成的傷口，由於案件尚在偵辦，為查明真相，將繼續調閱相關資料，並詢問證人以釐清細節，對於死因為何，迄今仍未排除任何可能，將綜合所有證據進行研判。

行車記錄器遺失、手機找不到

檢警目前待釐清幾項疑點，包括行車記錄器遺失、死者手機未尋獲、墜谷滑落處跡證等，其中行車記錄器仍有待追查有無可能因故障暫時拔除或其他情形；針對恐散落在深谷間的消失手機，檢方也打算出動空拍機或以人力垂降方式，地毯式蒐證，但考量風切及地形有難度，設法克服中。