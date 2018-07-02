愛滋消防員來救護 家屬驚見∼毛毛的

2018-07-02

憂心傷口被感染怎麼辦

〔社會新聞中心／綜合報導〕北部某消防局1名隊員觸犯刑事案件，被驗出感染HIV病毒（簡稱愛滋病），消防局為維護工作權，1年多來仍安排他執行救護勤務，有患者家屬質疑，萬一他與患者碰巧都有傷口，相互感染怎麼辦？怎能為保障工作權，卻讓民眾冒著被感染風險。

消防署︰有防護措施毋恐慌

消防署澄清，出救護勤務時均有防護措施，民眾毋須恐慌。不過，柯士斌律師表示，法律上有保護罹病者工作權，但若經過醫師專業評估，認為該名消防救護人員執行的工作有感染他人之虞，就不能以保障工作權為由，繼續做救護工作，應立即調整其勤務，保障他人安全。

知情人士表示，這名消防隊員被驗出愛滋病，依法律規定，不得透露他的身分，當時想說消防局會將他調離外勤，起碼不會接觸到患者；後來自己的親屬跌倒，由救護車幫忙送醫，居然看到該名罹病隊員前來協助救護。

消防署指出，只要依照標準防護措施，救護人員的體液或血液不接觸到患者傷口，基本上不會出現感染，而愛滋病患者必須保障其工作權，在有安全防護機制下，縣市消防局不需刻意避免救護勤務。

1名資深消防隊員則質疑，標準防護措施有規定，要穿隔離衣、戴護目鏡，試問這些官員有看過消防隊員趕著出勤時，來得及穿上這些衣物及防護設備嗎？

2006年曾傳出救護人員因救援愛滋患者反而染病的案例，去年也傳出花蓮有救護志工懷疑遭患者感染的案例，這代表防護機制有問題，怎麼可以用防護機制來卸責？應該爭取讓第1線救護人員知道患者的狀況，盡到保護同仁的責任。

資深隊員更說，有些縣市消防局為維護罹患愛滋病同仁工作權，一樣會安排他們值外勤，救災部分跟著大家一起出勤，但救護部分會免除其勤務，改待在值班台或是其他勤務，避免直接接觸可能有傷口的患者，隔絕患者可能被感染的機會。

該員救護持續1年多

據透露，雖然患者被HIV病毒感染的機率非常低，但恐怖的是，該名罹病隊員確診後仍持續執行1年多的救護勤務，若真的發生傷口相互感染狀況，後果不堪設想。