號誌故障釀車禍 顧家好爸爸枉死

2018-07-01

橋柱又遮視線 兩車互撞

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣福興鄉台61線西濱快速道路下方平面道路與頂粘街口，6月28日發生死亡車禍，一名44歲粘姓男子騎機車外出買飲料，在距離住家約50公尺處與大貨車發生碰撞送醫不治。死者家屬悲傷指控，路口號誌燈早已故障，且橋柱遮住視線，才釀成意外；確實肇因正由警方調查。

當地居民指出，這幾天多雨，導致號誌燈受損故障不亮。粘男家屬說，高架橋墩下的大柱子擋住視線，看不到對方來車，事故地點的號誌燈又沒亮，才會造成意外，毀了他們原本幸福的家庭。

1人撐家計 幸福家庭毀

粘男在家排行老三，大哥早逝、二哥身心障礙，粘男一手撐起家業畜牧場，飼養約200頭牛，與妻子養育就讀國小、國中和高中的3個孩子。粘妻哭訴，丈夫是顧家的好男人，常鼓勵她要往好的方向想，樂觀又充滿正面能量，認真打拚事業，「老公是這個家的大支柱，突然就這樣走了，教人如何接受？」

當地居民也說，酪農業幾乎全年無休，從幫牛準備飼料、清理排泄物再到擠牛乳，天天幾乎從清晨做到晚上，粘男顧家也顧身障哥哥，是一位很負責任的好男人。

警方指出，粘男與25歲陳姓男子駕駛的大貨車發生碰撞後，頭部有嚴重撕裂傷，送醫搶救仍不治，雙方的酒測值均為0。