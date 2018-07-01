闖宅行竊一審竟輕判4月 二審打臉 加倍重判坐牢

2018-07-01

〔記者張瑞楨、林嘉東／綜合報導〕一審判決太可議！

小孩目睹未言 一審視為同意

慣竊黃乾育去年9月間入侵林姓屋主住處，見11歲小女孩獨坐客廳，謊稱「我要找妳阿公」，趁機偷走客廳神明身上金牌逃逸，隨後落網。一審法官審理認為，小女孩沒有質疑或禁止黃男進入，是「默示同意」，依普通竊盜罪輕判4月徒刑，可易科罰金；二審法官看不下去，認為「沉默」怎能代表「同意」，一審見解違反社會觀念，改依侵入住宅的加重竊盜罪判刑8月定讞，黃男不僅刑度加倍，還須入獄。

二審：沉默怎能代表同意

判決指出，黃乾育從2007年起持續犯下毒品、竊盜等多案，2017年9月行經彰化縣永靖鄉林姓屋主住處，見客廳僅11歲小女孩在看電視，擅自進入謊稱找小女孩阿公，小女孩未多想，也沒回應黃男，就進入屋內叫阿公；黃趁機取走客廳神像上價值5600元的金牌，拿到銀樓典當得手4400元，後來遭逮。

彰化地院法官認為，小女孩沒有出聲質疑或要求退出，是「默示同意」黃男入內，既然同意，黃男竊盜雖屬實，但不能用侵入住宅的加重竊盜論罪，僅依普通竊盜罪判4月，可易科罰金12萬元。

台中高分院認為一審見解「可議」，二審法官認為，「沉默」不能認定是「同意」，「單純之沉默」不能與「默示同意」劃上等號，認為黃男觸犯侵入住宅的加重竊盜罪，還同時觸犯「故意對兒童及少年犯罪」，據此改判。

觸犯刑法第320條普通竊盜罪，可處5年以下有期徒刑；觸犯第321條加重竊盜罪，最重也是處刑5年，但有判刑「6月以上」的低標規定。