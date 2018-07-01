包租公LINE美女露點照 宣導「清涼」節電挨告

2018-07-01

〔記者王駿杰／新竹報導〕富有包租公使用女優露點照搞「創意宣導省電」，變成搬石頭砸自己的腳！

創意過頭 房客提告

65歲林姓男子退休後，將新竹市區一棟大樓住宅改為多間套房，當起包租公，因房客很多，特地成立與房客聯繫的LINE群組。夏天來臨後，為了省電，他在LINE上留言「配合政府，關掉冷氣，共體時艱…要省電大家只好涼一點，又省錢又經濟」；文意還好，但他一時興起，竟搞起幽默創意，傳了一張多名AV女優無碼露乳坐在辦公室的照片，用以呼應「要省電大家只好涼一點」。

林姓房東搞「清涼」幽默，但陳姓男房客卻覺得林男亂來，報警提告林男散布猥褻照。24歲陳男告訴警方，林男把該張有多名女子露點的照片傳到房客LINE群組，這個群組有20多名房客；他曾口頭告誡林男，散布猥褻照片是違法的，也和其他房客討論過此舉，最後認為林男心態不正，因此帶著截圖報警。

林姓房東到案承認傳圖，表示只是好意提醒房客，上班前要關燈，圖中也有說明省電意思。林男說，陳男是他的房客，兩人無糾紛，露點圖是別人轉傳給他，群組內房客不曾有人向他反映感到不適，他沒有傳送猥褻照的意圖，陳男可能不想繳半年的房租才告他。

因陳男舉證提告，警方詢後仍依妨害風化罪嫌，將林男送辦。