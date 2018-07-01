調查局線民 跨國毒梟／無間道雙面刃 績優刑警沉淪

2018-07-01

〔社會新聞中心／台北報導〕「線民」的來源，通常是治安人員口中所謂的「治安顧慮人口」，他們遊走在陰暗灰色地帶，有時為了自身特定的利益，會選擇和警調做暫時性結合。不過，一旦運用失當，如同刀之雙刃，不僅傷人，更會遭反噬。

以警方的線民來看，最有效率的運用對象是擁有毒品或槍械案的線報者，因毒品或槍械案的績效、獎金均高，不少員警私下養一些線民，專門鎖定槍毒下手。

11年前，台北市一位年僅33歲的刑警，戰功彪炳，他的毒蟲線民被其他警察單位捕獲後，大剌剌自爆是警察線民，抖出許多內幕。結果這名刑警被檢調查出，藉辦案吸收毒蟲做線民，還提供金錢讓對方買毒販賣，獲利拆帳，另一方面從該毒蟲處獲知其他毒品線索，做為自己偵查犯罪的績效，形同「左手緝毒，右手販毒」。

警方也喜歡運用在特種行業上班的女線民，因為她們容易碰到兄弟持槍炫耀，吸毒狂歡，只要她們肯給警方一通適時的電話，警察自然績效長紅。

以20年前台北市中山區某家知名的大型舞廳為例，許多警察插旗設暗樁在小姐身上，果然一堆黑道兄弟陸續被逮捕，落網者還百思不解，「怎會莫名其妙被抓？」

線民有時也會仗恃自己提供線索破案有功，在外招搖撞騙。台北市警少年隊十幾年前破獲一起槍械案，嫌犯自誇擁有讓警方破獲十幾把槍械的「實力」，結果有其他單位警察趕來想保人被拒，最後演變成雙方幕後支持的檢察官「對幹」的情事發生。