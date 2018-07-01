痴男出100萬幫解圍 女神仍差50萬不嫁了

2018-07-01

女虧空公款須賠150萬

〔記者陳慰慈／新北報導〕28歲長相甜美的陳姓女子擔任公司採購，因急需錢，暗中把訂購的黃銅變賣獲利107萬餘元，事發後公司願以150萬元和解。愛慕陳女的男同事一口氣拿出100萬元「英雄救美」，只要助陳和解，陳女就承諾嫁給他，問題是距離門檻還差50萬元，最後還是和解不成，陳女仍遭判刑，男同事也未能如願娶回心儀女神。

還差50萬 女仍被判刑

陳女自2015年3月至10月間，在新北市一間金屬加工公司擔任採購，月薪2萬6000元，任職隔月，陳女就以妹妹過世出具訃聞請喪假，老闆很關心，打電話到陳女家裡關切喪事處理狀況，未料竟被陳父踢爆：「沒有（妹喪）這件事！」老闆始知被騙，但原諒陳女。

和解破局 婚約告吹

同年6月，陳女在外欠債，竟以公司名義向上游廠商訂購三批共9千多公斤黃銅，委由不知情司機把黃銅載到資源回收場變賣，獲利107萬餘元，直到廠商到公司請款，事情才曝光。一開始公司不想提告，認為這批黃銅加工後可賣500萬元，只要陳女賠償150萬元，公司就同意和解。

陳女拿不出錢，公司一位愛慕陳女的男同事，主動跳出來表示願幫忙支付其中100萬元，並把這筆錢當成他和陳的結婚聘金，陳女也簽約承諾，完事後就嫁給男同事。但必須自籌50萬元的陳女，拿不出50萬元，最後與公司和解破局，婚約一事也跟著告吹。

公司提告後，案件移請新北地院審理，陳女承認犯行，但拿出所有可還的，僅能先清償14萬餘元；法官考量陳女有悔意，已償還部分款項，依背信罪判刑4月、得易科罰金12萬元；另請喪假4天公司支付薪水3467元，也遭公司提告詐欺取財罪，此部分被判拘役30日、得易科罰金3萬元，均可上訴。