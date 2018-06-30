自轟前跟運將亮槍 「就是拿這把殺角頭」

2018-06-30

〔記者王駿杰、曾健銘／綜合報導〕新竹幫派份子黃克樑槍殺綽號「五股國」的52歲角頭游國興後，前晚在新竹舉槍自盡，警方查出，他是搭乘朱姓白牌計程車司機的車前往南寮，在車上除向朱男借手機，打給親友道別及「通知」警方，還當場跟朱男亮槍說「打死人的就是這把槍」，不過他也說，他是五股的槍擊犯，但不會傷害其他人。

黃克樑行凶後連夜逃回新竹，朱姓司機說，黃向他借手機打電話，一度拿出香菸、檳榔請客，對方原打算在市區下車，因發現行人太多，才改前往南寮漁港，下車時硬塞2張千元大鈔給他，說「再也用不到錢」，下車就舉槍自戕，他聽到槍響，隨即報警。

黃用手機打給前妻，要她好好照顧孩子，也打給親友交代後事，還致電新竹警方說：「我自己會處理好，你們不用找我」、「別為難司機，也別為難家人」；警方回撥電話安撫黃，他說：「別靠近，我不會傷及無辜，若靠近（指警察），就可能要拚。」

檢警昨天解剖，認定他右手持槍朝右側太陽穴射擊，使用俗稱「開花彈」的達姆彈；警方已將黃男自殺用的制式手槍與27發子彈送交比對，釐清是否確為槍殺游國興的犯案槍枝。

外傳「風飛沙幫」大姊頭「猴母」10多年前砸下千萬與游國興合開賭場，疑利益分配不均與數百萬元的賭債問題，雙方撕破臉，身為其親信的黃嫌得知後北上與游協調債務，進而痛下殺手。