疑丟入氣瓶 垃圾車氣爆3傷

2018-06-30

14民宅1車 玻璃震碎

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕民眾倒垃圾，垃圾袋剛丟進垃圾車，竟罕見發生大爆炸！這起昨晚發生在宜蘭縣蘇澳鎮昆明路的爆炸事件，造成3人受傷，丟垃圾的張姓油漆工因距爆炸點不到1公尺，傷勢較重，另2人輕傷，因爆炸威力不小，還造成附近14戶民宅玻璃被震碎，並波及1輛汽車。警方初步調查，疑垃圾中有類似瓦斯氣瓶，裡面還有氣體殘留，遭垃圾車翻捲垃圾時擠壓造成氣爆。

丟完即爆 油漆工傷勢重

警方調查，昆明路一棟住戶正在整理房子，請48歲張姓油漆工粉刷油漆，他在整理雜物時，疑將瓦斯氣瓶當成垃圾一併裝袋，把垃圾袋丟進垃圾車時，才2至3秒就發生爆炸，並產生藍色、紅色煙霧與火焰。

「轟隆」巨響傳出，接連幾聲爆炸聲，垃圾被炸飛四散，也有不明液體濺出，現場一片狼藉，還發出惡臭，自來水管線也破裂；警方趕來拉起封鎖線採證，並疏散民眾。

清潔隊員 耳膜震裂

張姓油漆工因爆炸正面襲來，距離不到1公尺，傷勢最重，像萬箭穿刺般，身上布滿大大小小玻璃與硬物割傷，也有輕微灼傷，他疑受到驚嚇，跑進屋躲入廁所，當地里長進去關心，才將他帶出送醫；34歲詹姓清潔隊員因巨大聲響，造成耳膜震裂；67歲廖姓婦人坐在屋中，也被震碎玻璃割傷，並有耳鳴、耳痛現象。醫院表示，3人都無生命危險，詹、廖已返家休養，張男須住院。

附近林姓住戶說，爆炸發生時的巨響，真的很嚇人，還以為發生恐怖攻擊，家裡窗戶都破了，全家人都很擔心，不知發生什麼事。游姓住戶說，他住2公里外，也聽到爆炸聲響，眾人議論紛紛，寧靜夜晚變得很不平靜。

蘇澳鎮長陳金麟趕到醫院探視傷者，公所也緊急調派垃圾車繼續收運垃圾，表示詳細事發原因正由警方調查。警方表示，垃圾中發現小孩子玩具左輪手槍的底火，但底火沒有燃燒爆炸跡象，應與爆炸無關。