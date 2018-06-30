女旱鴨遭浪捲走 水母漂2小時奇蹟獲救

2018-06-30

友人曾教過水母漂

〔記者王秀亭／台東報導〕水母漂救了婦人一命！43歲何姓婦人前天深夜在台東縣太麻里鄉金崙溪出海口捕撈魚苗，昨凌晨突遭大浪捲走，何婦不會游泳，危急之際，腦中閃過友人曾教她水母漂，於是放鬆四肢在海上待援，何婦漂了近2小時快要撐不住時，漁船「聯盈」號及時趕到，何婦獲救逃過死劫。

快放棄時 漁船出現

目前是台東南迴地區日本禿頭鯊魚苗大發生的時節，一斤價格約500元，入夜後，溪流出海口可看到不少民眾搏浪，用三角網捕撈魚苗賺外快。何姓婦人前天深夜至昨天凌晨，也與友人到金崙溪出海口捕撈魚苗貼補家用。

昨凌晨零時許突然一個大浪打來，將何婦捲入大海。何婦落海後放鬆四肢，以水母漂方式在海上等待救援，警消及海巡人員獲報，分別從岸際、海上展開搜索，空勤直升機也執行空偵，在附近作業的「聯盈」號漁船也投入搜尋。

近凌晨2時，「聯盈」號在金崙溪以南兩浬外的大竹高溪外海，發現有女子漂浮於海上，身上未著救生衣，僅著一般衣物，漁船救起女子，經確定是何婦，海巡署以巡防艇將何婦接駁至富岡漁港，由救護車送醫。

何婦獲救後說，她等到都快放棄了，所幸漁船及時出現。何婦向搜救人員說，原本友人要帶她渡溪到另一邊，自己緊跟在友人身後，協助撈魚苗，「第一個浪頭打來有穩住，第二個大浪一個不穩就被捲入海裡」。落海後，因為不會游泳很害怕，這時腦袋突然閃過前幾天友人曾教過，萬一落海，放鬆四肢就可以漂在海上，於是如法炮製，幸運獲救。

婦上岸 還能行走

何婦上岸時，意識清楚、還能行走，只是感到疲憊，經台東馬偕醫院檢查後，身體狀況無大礙，雖院方建議住院觀察，何婦認為身體已無不適，於清晨離院返家。