人言可畏害妹自殺 兄率眾毆男逼賠300萬

2018-06-29

〔記者楊政郡／台中報導〕黃姓男子的妹妹在去年4月間自殺身亡，他調查出妹妹是因在KTV唱歌時，憂鬱症藥遭丟棄在先，且男子阿志（化名）說妹妹摸到他下體，才導致妹妹情緒低落無法自拔，黃男夥同2名同事，要求阿志邀其他在場人員重建現場，並要阿志為妹妹的死負責，強逼簽下300萬元本票，台中地院法官依強制、恐嚇等罪判黃等3人各7月徒刑，均給予緩刑2、3年。

妹被笑摸男子下體

判決書指出，黃男（22歲）的妹妹在2017年4月間自殺身亡，黃男當起柯男暗中調查死因，他查出妹妹死亡前3天與友人到某KTV唱歌，有人證稱當時妹妹因喝醉，憂鬱症藥物遭到丟棄，當天沒吃藥導致憂鬱症病情惡化，且可能因阿志當眾說妹妹曾經以手摸他的下體，妹妹是害羞的人，因情緒低落才自殺。

哥扮柯南約出相關人

黃男經幾個小時調查，在妹妹自殺當天晚上10時，以妹妹的FB帳號邀約阿志出來，夥同林姓、田姓2名同事，分持安全帽、棒球棍、高爾夫球桿，痛毆阿志成傷，並要求重建現場，黃男同事林男嗆聲「人都已經死了，是你害死的，要賠償家屬」，要求阿志簽下3張各百萬元本票，凌晨5時許才讓「阿志」離開。

達成和解 3人判緩刑

此案被告坦承犯行，也與被害人及檢察官達成和解，各判7月徒刑，而黃緩刑2年，附帶提供180小時義務勞務；林緩刑2年，附帶捐款3萬給公庫；田緩刑3年，附帶捐款6萬給公庫。

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