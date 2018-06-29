傻女孩 賣淫幫男友養小孩

2018-06-29

無業男稱開銷大

〔記者姚岳宏／台北報導〕蔡姓女子為了幫何姓男友養小孩，下海出賣靈肉援交，為了省下給馬伕的2000元費用，不僅由男友親自載送她去賣淫，何男「出勤」時，竟把自己的4歲兒子帶上了；因警方發覺有可疑車輛在賓館附近等待，進而查獲何男自充馬伕及蔡女性交易案；警方對於何男載自己女友賣淫，還有小孩同行一事，搖頭直說：「會不會太誇張啦！」

當馬伕賺車馬費

警方是在逮獲何男時，才發現車上還有一名4歲小男童，何男供稱，因為深夜載女友出門，怕兒子沒人照顧，索性直接帶在身邊，女友上樓應召時，他可在車上看顧小孩。

據了解，26歲蔡女身形瘦高、長相清秀，她以「妮妮」為暱稱，透過LINE通訊軟體與嫖客聯絡，每次喊價8千元，新北市一名40歲閻姓男子看到她的照片後心動，經討價還價，雙方約定以6500元成交。

4歲小男童也同行

由於應召站規定每天需付2000元給馬伕，蔡女的何姓男友為了省下這筆錢，主動接送女友，因本身沒車，還以蔡女名下轎車作為接送工具；上週深夜蔡女接到賣淫訊息，何男帶著兒子一起出門，送蔡女到北市基隆路某賓館賣淫，自己待在車上陪兒子。

何男落網後說，自己目前無業，養小孩等龐大開銷只能靠蔡女接濟；閻姓嫖客供稱自己不舉，但仍於完成性交易後付錢。警方詢後將何男依妨害風化罪嫌送辦，另將蔡女及嫖客依社維法移送裁罰，全案將進一步追查幕後應召站主嫌。