警唬有毒 甜甜圈小偷露餡：夭壽！12個我吃光光

2018-06-29

吃完真的拉肚子

〔記者王捷／台南報導〕陳姓慣竊發覺他人機車上掛了一袋甜甜圈，「賊性」一起不但偷走，還把裡面12個甜甜圈一口氣吃光，落網後否認犯行，警所副所長心生一計說：「甜甜圈裡有加老鼠藥，萬一誤食不快點處理，恐怕會腸、胃穿孔…」陳男嚇得喊出：「夭壽，甜甜圈全被我吃了，吃完真的拉肚子！」犯行不攻自破。

54歲陳建志有多項竊盜前科，多次搜刮放在機車上的財物、食物，他習慣戴著鴨舌帽犯案，被逮後總是以「沒有拍到臉」為由，否認犯行。

本月13日晚間，陳男偷走林男掛在機車上的一袋甜甜圈，一口氣把甜甜圈全吃完。林男跑了老遠買來的約200元甜甜圈，只因暫掛在機車上，馬上就不見，嚇得上警所報案，警方從監視器發現陳男的鴨舌帽特徵，儘管陳男居無定所，仍循線於26日晚間將其逮捕到案。

求警載他去就醫

警方拿出監視器畫面，陳男一如往常否認，此時副所長故意走到旁邊稍遠處，找一名警員聊天，假裝不知道陳男豎起耳朵在聽；副所長說：「失主表示甜甜圈丟了可不得了，裡面摻了老鼠藥，是失主特製用來毒老鼠的，誤食的話後果不堪設想…。」接著加碼稱：「老鼠藥有腐蝕性，吃下去恐怕會胃、腸穿孔，不去洗腸會劇痛到死去。」

吃太多才腹瀉啦

聽到這裡，陳男立刻跳起來，向副所長求救，激動說他拿走了甜甜圈，12個全吃掉了，吃完後的確有腹瀉，拜託警方載他去就醫；警方確認竊案偵破，安撫陳嫌說甜甜圈沒問題，研判他腹瀉的原因可能是「一次吃太多」，訊後將他函送法辦。