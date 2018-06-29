游國興 交遊廣闊黑白吃得開

2018-06-29

〔社會新聞中心／新北報導〕綽號「五股國」的幫派角頭游國興遭連開6槍奪命，他在新北市五股、泰山一帶活躍超過10年，黑白都吃得開。友人說，游為人豪爽，交遊廣闊，但因個性火爆，作風直截了當，連小弟都畏懼。道上人士獲知游國興死訊，不意外地直言：「他的個性容易樹敵！」

據了解，游老家在北市北投，離婚多年，與前妻育有一女。早期曾加入過萬華一帶的角頭「頭北厝」，還曾拜嘉義海線的黑幫大老林水樹為大哥，後在新北市淡水、五股、泰山區擴張勢力，以經營賭場、酒店KTV起家，躋身縱貫線大哥級人物。

游的行事作風大膽直接，11年前，新莊思源路的「藍寶石KTV」屢遭警方取締，擔任股東的他率店內小姐、少爺以及上百名黑衣人，前往新莊分局頭前派出所撒冥紙抗議、叫囂，甚至通知電視台SNG車到場直播，事後遭判6個月徒刑。

創辦台灣藝工隊 結識藝人

7年前游國興在五股工業區無照經營卡拉OK酒店，為免遭取締，他收買蘆洲分局2名警員，私下通風報信，還曾要求幫忙調閱車牌等資料，最後由檢調揪出內鬼，2警因洩密遭送辦。

近年來游轉戰玉器、土方、演藝公司等生意，還與友人創辦「台灣藝工隊」，專門接洽婚喪喜慶、宮廟活動，邀請老牌藝人表演，活動範圍囊括全台，游國興因此結識不少藝人好友，如資深藝人米漿、蔡小虎等。

傳曾任議員助理 積極漂白

游國興也透過贊助、挹注選票拉攏民代，想藉此作為護身符，也投身地方公益企圖漂白；外傳曾掛名為新北市議員陳科名的助理，陳科名昨否認，表示只是老朋友。