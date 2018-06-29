喬債 角頭「五股國」遭槍決 槍手逃到新竹自轟亡

2018-06-29

〔記者曾健銘、吳仁捷、陳慰慈、王駿杰、余衡／綜合報導〕綽號「五股國」的52歲角頭游國興，前晚疑因債務糾紛，在公司內遭新竹「風飛沙」幫派份子黃克樑近距離連開6槍，頭部中彈不治；檢警追查，當天黃主動上門找游談判，後來以「手機不見」為由，將游引出戶外射殺，再獨自開著賓士車逃逸到新竹，昨晚疑因畏罪，在南寮漁港附近舉槍自戕身亡。

槍手是「風飛沙」幫黃克樑

據悉，五股地區角頭游國興與不少地方仕紳熟識，政商關係良好，但也因性格剛烈火爆，樹敵不少。多年前他疑曾與「風飛沙」一名綽號「猴母」的王姓大姊頭合作經營賭場，但期間互相積欠百萬元債務，多年來始終喬不攏，警方懷疑，王女可能因此教唆同門親信黃男行兇。

警方調查，55歲黃克樑已婚且育有2名就讀國中的女兒，曾在1988年間因殺人罪入獄，已出獄10多年。前晚10點多，他獨自到游男位於五股成泰路的「台灣藝工隊」辦公室，找游討論債務問題，在場還有游的3名小弟，談判約1小時結束，過程中氣氛和緩。不料沒多久黃又折返，告訴游「我手機不見了！」游男反問「是不是放在車上？」隨即跟著黃走到戶外找手機。

確定游身旁沒有小弟保護後，黃突然轉身從側背包裡取出手槍，朝游右腹先開1槍，游男中槍後雙手護住腹部，此時黃又朝游的額頭、頭部連開4槍，離去前又折回來往頭部再補1槍，這才開著前妻名下的賓士車離去。

黃開5槍 折返朝頭補1槍

黃離去途中巧遇一群游的小弟，小弟們還對他叫了聲「大仔」，恭敬目送離開，其他原本在另間屋內待命的小弟，聽到槍聲跑出來已來不及。

黃曾表示要投案 卻自戕

黃克樑犯案後驅車南下，先將車輛丟棄在新竹香山一帶，昨晚6點多搭白牌計程車到南寮漁港，在車上亮槍，告訴司機他是槍擊案主嫌，並向司機借手機打110表示想要投案，警方根據衛星定位趕抵時，黃已在一旁樹林內朝太陽穴開槍自戕，腦漿流出已無生命跡象，現場未找到遺書。

檢警昨相驗發現，游男身上有6個彈孔，其中有3顆子彈還卡在體內，初步研判致命傷是頭部槍傷，預計下週二解剖釐清確切死因。