警不排除 賞夜景失足 拉救不成齊墜谷

2018-06-29

〔記者王峻祺／花蓮報導〕檢警追查巨陞公司董事長陳宏育夫婦墜谷死亡案，鑑驗現場後排除2人遭外力、或自用繩索綑綁在一起的情況，但依墜落現場地形，2人可能先以近90度直接墜落，途中有可能撞擊一處平台再彈落到谷底，結果屍體竟呈交疊狀，讓辦案人員深深感到不可思議。

撞擊某處再彈落谷底

陳宏育駕駛的BMW X5停靠在避車道，距離2人墜落處的水平位置不到幾公尺，警方初步勘驗，因邊坡陡峭，且多為碎礫石及雜草叢生，一時無法清楚確認墜落起點。死者兒子指稱，他與母親范錦美25日晚間的最後通話，得知2人在西寶附近，加上陳宏育的車子駕駛座車窗半開、引擎熄火，不排除陳氏夫婦可能從花蓮開往西寶地區觀看夜景。

據悉，目前除了行車記錄器遺失的情況待解外，其他還未發覺外力導致2人死亡的跡證；針對「消失的行車記錄器」，死者兒子是說「印象中有裝設」，警方將追查有無可能因故障暫時拔除或其他情形，同時調取保養廠的保養紀錄過濾。

欄杆應有痕跡 待釐清

另一方面，檢警亦未發覺2人疑似輕生跡證，死者兒子則直說不可能；有資深刑警透露，失足也是目前追查方向之一，若當時2人臨停賞景，1人跌滑、另1人拉救，是有可能均因重心不穩墜落，但若是失足，欄杆也應該會有痕跡，這部分仍待釐清。