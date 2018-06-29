雙屍交疊 行車記錄器消失 巨陞董座夫婦墜谷 疑點重重

兒趕赴認屍 情緒激動
〔記者王峻祺、王錦義／花蓮報導〕從事紡織成衣業的巨陞公司董事長陳宏育與夫人范錦美，25日自北市內湖離家後音訊全無，花蓮警方27日發現2人的BMW X5休旅車停靠中橫公路159.1公里處，夫妻墜落一旁200公尺深的山谷身亡，死者兒子陳良和昨認屍時情緒激動，不相信感情深厚的父母雙亡。由於2人死因與墜落情況有諸多疑點，尤其行車記錄器竟整組消失，檢警不排除任何可能性，正全力偵辦。
陳宏育夫婦遺體昨被送往花蓮市殯儀館，經初步檢視，因2人墜落深達200公尺谷地，造成臟器外露，一度傳出2人身上疑被套上紅繩綁在一起，不過，警方昨證實2人身上無繩索，而是衣物附著在身軀上。但弔詭的是，2人自高空摔落，不管誰先墜崖或同時墜落，通常都會因滾動距離長而分離，但現場遺體呈現交疊在一起的情況，令人匪夷所思；辦案人員研判，墜落點下方是90度斜坡，加上幾處碎石坡，推估2人恐是垂直掉落或撞擊下方平台後彈落至谷底。
車窗半開 車內有零食錢包
陳宏育所駕BMW X5被發現時，整齊停靠路邊，駕駛座車窗半開，車內留有一罐零食及錢包、證件，錢包內有千元鈔及零錢，但行車記錄器不見了，僅留有接電線頭；鑑識人員對車內採證時，仔細採取指紋等跡證送請比對。
陳良和淚崩說，父母感情很好，父母營運的公司財務狀況也沒任何問題，下半年度的生意正好，絕對不是財務問題導致輕生；他還說，母親愛追劇，上月母親節，特地買了媽媽最愛的數位機上盒，方便她追劇。
陳良和說，25日早上和父母一起在家吃早餐，下午搭車返回自己的花蓮住處，因不知道父母出遊，直到晚間接獲媽媽電話告知2人抵達西寶附近，因當時雙親在嘈雜的火車站，未多聊，後來他再次回電時，電話已不通，沒想到從此天人永隔。
警方表示，對於2人死因，目前不排除任何可能性，已調閱相關監視器畫面全力蒐證；檢警預定今天相驗遺體，屆時再決定要不要解剖詳查。
夫妻皆慈濟榮董 待人和善
陳氏夫妻開設的巨陞公司為紡織成衣業，公司資本額500萬元，主要做成衣貿易、外銷歐洲，工廠設在越南。陳氏夫婦熱心公益，2011年成為慈濟榮譽董事；慈濟志工表示，陳宏育夫妻待人和善，是大家眼中的「大善人」，他們一家人生活融洽。