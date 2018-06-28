司法話題》酒保電蚊拍逼姦 女大生拚死保清白

2018-06-28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大學女生小真（化名）與男友吵架，竟於半夜跑到酒吧，跟認識才半個多月的古姓酒保訴苦，哪知古男垂涎其美色，竟假意載她回學校，實際上載回住處施暴性侵，揮拳並以電蚊拍痛毆逼她嘿咻，驚覺上了賊船的小真抵死不從，在身上留下至少10處大面積傷痕，最後還被逼幫古男打手槍才保住貞操，新竹地院依強制性交未遂罪判處古姓惡狼徒刑2年2月。

法官調查，古男與女大生小真去年9月透過臉書認識，半個多月後小真因與男友吵架心情欠佳，而前往古男工作的酒吧找他訴苦，古男清晨6點多下班欲返回住處，而小真因有喝酒不便騎車，便請古男載她回學校。

古男見有機可乘，故意以需休息為由，先將小真載回住處，小真因體諒古男剛下班而不疑有他，遂與古男一同進入住處。

全身多處大面積傷痕

古男見兩人獨處，竟將小真推倒在床，企圖嘿咻，過程中因小真不斷抵抗、掙扎，古男惱羞成怒，竟徒手及拿電蚊拍毆打小真，造成小真頭部外傷、左臉挫傷、頸部與前胸挫傷、後頸挫傷、右前臂遭抓傷、右手挫傷、左前臂兩處挫傷、左手挫傷。

古男見小真始終堅決抵抗、抵死不從，仍強令小真幫他自慰，最後古男才放她離去。小真隨即回家告訴家人，報警處理。古男到案後僅坦承打傷小真，矢口否認強制性交未遂或強制猥褻。

檢方發現，台大醫院新竹分院對小真的診斷證明書上，清楚記載她遭古男攻擊所受傷勢，且全身至少10處10多公分見方的大面積傷痕，足以佐證小真奮勇抵抗的慘烈經過，全案依強制性交未遂罪判刑2年2月。