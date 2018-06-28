司法話題》國際透明組織主席：教育提升人民反貪腐素養

2018-06-28

〔記者謝君臨、蘇永耀／台北報導〕國際透明組織主席盧比歐博士（Delia Ferreira Rubio），近日獲邀來台針對反貪腐等相關議題進行交流，盧比歐受訪時強調，反貪腐須從不同面向進行，包括資訊公開、健全相關法規，另外就是透過教育提升人民的素養；台灣雖非聯合國會員國，但透過與其他國家簽訂的雙邊協定，也能有效打擊貪腐。

國際透明組織主席盧比歐、執行長帕特里夏（Patricia Moreira Sanchez）等人，昨天上午獲副總統陳建仁接見，彼此針對反貪腐議題進行交流，下午則前往廉政署參訪，雙方並就廉政實務經驗進行分享及意見交流。

盧比歐在廉政署受訪時表示，反貪腐須透過資訊公開、健全法規等「多管齊下」，教育也是重要的一環，不但要提升公務人員涵養，拒絕貪腐，也要讓民眾知道貪污是不好的事情，將對國家社會造成深遠影響，藉由公、私部門的攜手合作，讓政府、企業、人民共同打造防貪、肅貪的防護網，才能有效杜絕貪腐。

此外，盧比歐也提到，台灣雖非聯合國會員國，但透過與其他國家簽訂的雙邊合作條約，仍能有效打擊貪腐；對於台灣身處的外交困境，還能將聯合國反貪腐公約內化變成國內法，建立標準，盧比歐也表示欽佩，指有些國家的反貪腐組織是對抗政府，不過我國是與政府密切合作，建立了良好的典範。

為建構與連結全球反貪運動的跨國倡議網絡，廉政署、台灣透明組織邀請國際透明組織及亞太地區分會等17國共38位代表來台，交換各國打擊貪腐經驗，這也是我國首次與國際非政府組織進行廉政交流互動。