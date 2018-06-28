司法話題》邱太三：後山多酒駕 因無公車搭

2018-06-28

〔記者張文川／台北報導〕監所收容人數居高不下，法務部長邱太三昨表示，目前監所收容的人犯，人次最多的是酒駕犯，比毒品犯還多，而酒駕收容人比例前3名分別為宜蘭、花蓮、台東，「基礎交通建設是否充足，與酒駕人數多寡有直接相關，深夜沒公車可搭，酒駕比例自然會偏高」。

監所關酒駕人次比毒品犯多

邱太三認為，酒駕案件凸顯經濟、階級的不公平，他強調這不是階級歧視，台灣一年抓10萬件酒駕，其中7萬多件是騎機車，一般以為酒駕大部分是開車，開車車禍造成的危害也比較嚴重，卻是抓機車居多，為何這些人不搭車、坐小黃去喝酒，而是選擇騎機車？

邱太三進一步解釋，矯正署最新統計，酒駕縣市的前3名為宜蘭、花蓮、台東，顯示政府連基本的公共運輸系統都沒有，民眾深夜、酒後連公共汽車都沒得搭，民眾如果去參加婚宴、同學會、聚會等場合，就只能騎機車去，如果有錢可以坐計程車，那他乾脆可以買二手車了。

基礎交通建設 與酒駕多寡有直接相關

邱太三說，這現象凸顯經濟上的不平等，連區域也不平等，當政府沒有給予基本的交通基礎建設，晚上連公車都沒有，不少民眾只好鋌而走險，加以酒駕的刑罰近年持續加重，而騎機車酒駕者往往是經濟上的弱勢者，沒有錢繳納易科罰金，只好進去關4、5個月，一間牢房常常是關4、5個酒駕、配1個毒品犯，收容人次當然最多，「所以政府要做的是看出問題的本質，才能對症下藥，而不是在憤怒之下做決策」。