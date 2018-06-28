女嬰離奇燙傷 母控「隔壁房客」幹的

2018-06-28

母曬衣服時 突然出事

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市22歲林姓少婦昨到陽台曬衣服，房內5個月大女兒突然號啕大哭，回房查看發現女兒右腿紅腫冒水泡，林婦控稱，隔壁65歲女房客案發時間出現在她的房門處，對方否認犯行，警方詢後仍依傷害罪函送法辦。

警方調查，林婦的爸爸在新北市擔任油漆工，與女房客分租新北市一間三房一廳公寓，一個多月前他見女兒婚後生活辛苦，要女兒一家三口從彰化北上，以每月5千元將住處多出的空房間再分租女兒一家使用，平時女兒在家顧小孩，女婿到北市從事油漆工作。

否認闖屋犯案 婦被函辦

林婦控訴，昨午她將女兒安置在房間地上床墊，走到陽台曬衣服，過一會兒突聽到女兒大聲哭鬧，她回房查看，瞥見另間房的女房客站在她的房間門外走道，正作勢走向廁所，原先不以為意，沒想到一進房間，發現女兒右腿出現大片紅腫，甚至浮出50元硬幣大小的水泡，趕緊通知丈夫回家，並向派出所求救。

警、消表示，女嬰送醫後暫無生命危險，意識清醒，右小腿及膝蓋受有2%的二度燒燙傷，林婦懷疑女兒遭女房客潑灑不明液體，但初步無法確認，鑑識人員前往蒐證，未在房內發現潑灑痕跡或裝熱水的瓶罐，先將女房客帶回警所詢問。

據指出，女房客到案後否認犯行，供稱一整天沒出門；林婦發覺女兒哭鬧查看時， 當時是在房門外看到女房客，無法確定女房客是否進過她的房間，但堅提告訴。警方除追查女嬰是否遭外力傷害，也不排除女嬰當天上午被媽媽抱出門買熱湯麵時，不小心燙到未被立即發現。