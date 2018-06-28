鹿港上億土地無人繼承 變身派出所

2018-06-28

位於水龍頭故鄉黃金地段

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港鎮頂番地區是台灣生產水龍頭的重鎮，被譽為水龍頭的故鄉，其中鹿港警分局頂番派出所位於黃金地段，佔地644坪，土地市價要上億元，原屬私人所有，但地主無後嗣繼承，經縣府公告並列冊管理15年後，因沒有人出面主張，依土地法收歸國有，經國有財產署無償撥用，新建頂番派出所，昨天舉行新建廳舍落成典禮。

公告15年後 收歸國有

縣議員凃淑媚表示，頂番派出所土地本是私人土地，卻因土地問題多年來無法改建廳舍，吳姓地主過世後，沒有後代辦理繼承，經查吳姓地主有一個養女，她在日治時期的戶籍設在彰化市，後來下落不明。

地主養女下落不明

縣府依土地法規定先行公告，之後又列冊管理15年，都找不到吳姓地主的後代前來辦理繼承。

各方覬覦 曾出現假繼承人

據了解，當時有人持偽造的資料，要到地政事務所辦理繼承手續，希望能「繼承」土地，但被地政人員識破；也有人表明其為土地管理人，並自稱與吳姓地主有親戚關係，但因原地主的養女為第一順位繼承人，在她下落不明情況下，無法明確表達拋棄繼承之意思，使得其他親戚無法繼承，最終這筆土地在公告結束及列冊期滿後，收歸為國有。

公共藝術融入水龍頭意象

彰化縣府編列4000萬元經費，於2016年10月動工，興建地上3樓的建物，昨天頂番派出所歡慶落成典禮。新建的頂番派出所外觀設計獨特，在建物立面公共藝術部分，融入頂番婆的特色「水龍頭」意象，非常具有當地特色。