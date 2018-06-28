「那就請你自己來」店員太淡定 搶匪嚇跑

2018-06-28

反問你確定要搶劫

〔記者余衡／新北報導〕28歲胡姓男子持菜刀闖進便利商店高喊「我要搶劫！」沒想到薛姓店員一臉淡定地回答「那就請你自己來！」胡男大為詫異，反而裹足不前，最後打消歹念走出店外，被員警逮個正著。

搶匪詫異 打消歹念

警方調查，新北市板橋區大觀路上一家超商，24日凌晨零時許遭胡男闖入，胡走向櫃台，掏出預藏菜刀，向店員薛男大喊「把收銀機打開，我要搶劫！」薛見狀退後幾步，平和反問「搶劫？你確定？」胡聞言一愣，接著又嗆「對，你不怕我拿刀嗎？」沒想到薛男走到牆角，攤開雙手淡定說：「那就請你自己來！」

還勸「好好找個工作」

薛男異常冷靜的態度，反讓搶匪裹足不前，雙方對看靜默數秒後，胡再次嘗試開口「那你打開」，薛勸說「拜託你不要這樣好不好」、「好好找個工作嘛」，蹲下假裝找尋收銀台鑰匙並伺機報警，此時另名客人走進超商要繳費，胡決定放棄行搶，收起菜刀離開。

大觀派出所巡邏員警粘峻碩、郭俊建獲報趕抵，經薛指認，將在店外徘徊的胡男逮捕；胡告訴警方，缺錢花用才拿家裡菜刀行搶，犯案前先在家吸大麻壯膽。

對於最後沒動手，胡坦白說，因為店員態度「實在太淡定」，反而讓他遲疑不敢下手，走出店外後突感頭腦昏沉，才沒有立刻離去；警方前往胡家搜索，未發現大麻，對他採尿送驗，並依強盜未遂罪送辦。