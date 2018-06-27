專家：不斷換性伴恐罹性愛成癮

2018-06-27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名35歲鄭姓美魔女日前向檢警控訴，丈夫將她的性感照PO上換妻俱樂部網站，先生反控明明是妻子沉迷交換伴侶，多次與網友相約上賓館，還被他捉姦在床。兩性專家研判，鄭女很可能罹患「性愛成癮症」或「戀愛成癮症」，必須透過不斷更換性伴侶，抒發壓力或得到滿足。

台灣心理健康與諮商專業發展協會常務監事何宇欣分析，在非常規的場合或是與多名異性發生性行為，能充分滿足某些人的性好奇，通常是情侶或夫妻對彼此感到「性致」缺缺，為找尋刺激才會冒險為之，嘗試發生一些危險的性行為。

一般性好奇者通常只是出於新鮮、好玩的心態，長期性精神病狀者內心則重於自我想像，想找群交甚至野外交合，那種隨時會被人發現的緊張與刺激感，自認可讓身心靈的性興奮，達到從未有過的層級。

長期查緝網路色情的警方透露，透過論壇內部搜尋，發現台灣地區尋找對象、報名換妻或找援交的玩家不在少數，男女都有，比例約是2比1，聯誼或援交結束後，部分玩家還會將自拍照（影片）、地點介紹上傳論壇，供其他網友觀看，一些知名摩鐵外傳是換妻族、高價援交愛去的熱點。不過，其中很多是色情業者的噱頭，更多成分甚至是詐騙集團的手法。

小心觸法 染上性病

警方呼籲，網上找援交的行為觸犯兒童與少年性交易防制條例，即使未涉及性交易，不斷交換性伴侶也易染性病，常令人後悔終身。