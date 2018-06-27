人妻美魔女援交玩3Ｐ 捉姦在床 夫挨揍告不成

2018-06-27

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕人妻美魔女紅杏出牆，援交約砲想嘗試3P，沒想到老公尾隨抓姦，演變成大混戰！

張姓人妻上約砲網站找刺激，而且同一晚找來2名男子，想以1人2萬5000元代價玩3P，哪知被老公林男發現半夜溜出門而尾隨跟蹤，赫然撞破妻子援交醜事，拿出手機蒐證過程中竟遭蔡姓約砲男搶走手機且打傷，怒控通姦、強盜與傷害，然新竹檢方發現張女隱瞞自己已婚事實上網約砲找3P，全案不起訴！

張女隱瞞已婚 全案不起訴

林男指控，蔡男去年4月透過網站認識化名「小雅」的妻子張女，明知她已婚仍約到某飯店嘿咻，經他發覺有異，為何妻子半夜偷偷摸摸出門，尾隨至飯店房間，而以手機拍攝2人相姦行為，蔡男強取他蒐證的手機並毆打他，因此他控告蔡男通姦、傷害與強盜等罪嫌。

蔡男喊冤說，是張女主動傳訊息問要不要援交，且在微信上說她是單身，想找刺激，所以想以2萬5000元價格約出見面，且於當日晚間用微信傳裸照取信於他。

偵訊中張女坦承在成人交友網站刊登想嘗試3P而認識蔡男，在微信聊天後約好要3P（2男1女），且已談好價錢，所以約在飯店碰面，由蔡男先開房，她再找另一名男生前往，她告訴蔡男自己是單身，因此這部分檢方認為不構成通姦。

另蔡男辯稱林男之所以會受傷，是因為他要報警時，林男一直拉扯他的手，並用右手揮拳重擊他左臉，他一直強調要報警，有事去警察局講，林男就抓他手機、揮拳。

由於林男並未具體說明蔡男以何種方式、力道傷害其身體何處部位，於偵查中經合法傳喚未到，目前因另案遭通緝當中。且蔡男說林男一進房間就拿著手機要錄影，打電話要叫人來，他心生害怕，就將林男手機撥掉。檢方認為無法構成強盜罪，全案不起訴。