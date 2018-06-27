調查局抄2煉毒廠 阻斷652萬人次吸安

2018-06-27

毒蟲求神明保佑破功

〔記者黃建華／高雄報導〕調查局南機站昨宣布於屏東地區破獲兩個製毒工廠，37歲主嫌王耀樂為祈求出貨順利，日前還到屏東「玉皇宮」拜拜，但神明不保佑壞人；其中，李姓同夥企圖跳樓逃跑摔斷腳跟，另一杜嫌被逮時脖子還掛著防毒面具，鐵證如山，全案共逮捕6嫌，起獲安毒成品約5.7公斤、液態安毒半成品約158公斤、麻黃素106公斤、一粒眠432公克，全案依毒品危害防制條例擴大偵辦。

據衛福部資料，1公克甲基安非他命可供40人次吸食，這些半成品若製成安毒估計約可供652萬人次吸食。南機站指出，因製造安非他命第一階段「氯化」（俗稱化大料）過程會冒煙並散發刺鼻化學味，王嫌選定屏東科技大學後山果園，進行化大料製程，再將氯假麻黃素移往屏東市某透天厝進行氫化及結晶製程。

1嫌跳樓逃摔斷腿

該集團選定端午連續假期，學子返家過節，人煙稀少時連日趕工，專案組本月23日見時機成熟，報請檢察官收網拘捕，順利破獲兩座製毒工廠。

專案組人員攻堅破門時，毒販才剛上工，聽到轟然巨響立刻朝樓頂奔逃，只有郭姓嫌犯（33歲）因體型過重，來不及逃跑，李姓嫌犯（37歲）情急下，竟從5樓樓頂跳至隔壁棟4樓花園，腳跟骨折；另名杜姓嫌犯（22歲）則連續翻躍兩戶陽台，被逮時防毒面具都還掛在脖子上。

附近居民表示，王耀樂平時對外聲稱在國營事業工作，陽台還會掛小孩的衣服掩人耳目，並噴灑香水降低臭味。